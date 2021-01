UFFICIALE – Juventus, Pirlo recupera Cuadrado: negativo al tampone e convocato per la Supercoppa

Juan Cuadrado negativo. È una notizia positiva per la Juventus in vista del prosieguo della stagione. Lo annuncia la società bianconera sul proprio sito ufficiale, con l’esterno colombiano convocato in extremis e che sarà disponibile in Supercoppa. Di seguito il comunicato dei bianconeri: “La Juventus ha comunicato che Juan Cuadrado è guarito dal coronavirus. Il colombiano ha effettuato – come da protocollo – 2 controlli con tampone molecolare con esito negativo e non è più sottoposto al regime di isolamento. Raggiungerà in giornata la squadra nel ritiro di Reggio Emilia e sarà incluso nell’elenco dei convocati per la finale di Supercoppa di questa sera contro il Napoli”.