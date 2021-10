Notizia diventata ufficiale dal ritiro della Francia, Adrien Rabiot è risultato positivo al Covid-19 e salterà la finale di Nations League contro la Spagna, in programma domani al Meazza alle 20:45. Il centrocampista della Juventus è stato posto in isolamento. Ansia anche per Milan e Roma, visto che sono presenti in ritiro con la Francia anche Maignan, Theo Hernandez e Veretout.