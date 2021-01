UFFICIALE – La decisione del Giudice Sportivo su Lukaku-Ibra: un turno di squalifica

Arriva la decisione ufficiale del Giudice Sportivo sul caso Lukaku-Ibra: un semplice turno di squalifica per entrambi. Ha deciso così il giudice Alessandro Zampone, nessun riferimento al botta e risposta avvenuto in campo, solo sanzioni dovute ai cartellini ricevuti nei 90 minuti. Lukaku, insieme ad Hakimi, salterà causa diffida, la semifinale d’andata di Coppa Italia contro la Juventus. Palomino invece quella contro la Lazio.

IBRAHIMOVIC Zlatan (Milan): doppia ammonizione per comportamento non regolamentare in campo e per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

PALOMINO Jose Luis (Atalanta): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.

HAKIMI MOUH Achraf (Internazionale): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Seconda sanzione).

KESSIE Franck Yannick (Milan): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Seconda sanzione).

LUKAKU BOLINGOLI Romelu (Internazionale): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Seconda sanzione).