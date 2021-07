Aveva messo nel mirino Kalidou Koulibaly, proponendo ad Aurelio De Laurentiis un’offerta di oltre 100 milioni di euro qualche stagione fa. Nulla di fatto, ed ecco che dopo Maguire arriva un altro top player per il Manchester United. E’ Raphael Varane, che arriva dal Real Madrid per circa 50 milioni di euro.

,

We have agreed a deal in principle for the transfer of @RaphaelVarane to United! ⚪️⚫️#MUFC

— Manchester United (@ManUtd) July 27, 2021