UFFICIALE – Manè è il miglior giocatore africano del 2019

Un premio meritato per le ottime prestazioni con il Liverpool, che lo hanno visto preferito a Mohamed Salah. Sadio Manè è il miglior giocatore africano del 2019, come annunciato dal profilo Twitter ufficiale del Pallone d’Oro africano. Oltre al compagno di squadra nei reds, erano presenti Aubameyang, Ziyech e il difensore del Napoli Kalidou Koulibaly. Di seguito, la foto tratta dal profilo Twitter ufficiale del premio:

