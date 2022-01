Brutte notizie per Mauricio Pochettino e il Paris Saint Germain. In seguito agli esami svolti in questi giorni Leo Messi, Bernat, Sergio Rico e Bitumazala sono risultati positivi al Covid-19. I quattro giocatori sono già in isolamento e sono state adattate tutte le misure previste nel protocollo sanitario. Neymar invece proseguirà la cure in Brasile fino al 9 gennaio con i membri dello staff del PSG. Il ritorno agli allenamenti è previsto fra tre settimane.