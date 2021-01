UFFICIALE – Milan, ecco Mandzukic: la nota del club rossonero

Nuovo acquisto per il Milan. In queste ore l’attaccante croato ha firmato un contratto fino al termine della stagione, con l’opzione di estenderlo per la stagione successiva, così come si legge dal comunicato del club lombardo. Mandzukic vestirà la maglia numero 9. Il club ricorda anche i trofei conquistati dall’attaccante croato: “24 con squadre di Club, tra cui 1 Champions League, 1 Supercoppa Europea, 1 Mondiale per Club, 9 Campionati e 12 tra Coppe e Supercoppe nazionali. Con 33 reti in 89 presenze è il secondo cannoniere di tutti i tempi con la maglia della Nazionale della Croazia”.