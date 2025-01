UFFICIALE – Napoli Basket, arriva il centro Egbunu: i dettagli

La S.S. Napoli Basket comunica di aver sottoscritto un accordo fino al termine della stagione con l’atleta nigeriano John Egbunu. Il centro, 211 cm, è nato a Bauchi, in Nigeria, il 31 ottobre 1994.

Egbunu si trasferisce giovanissimo con la famiglia in Georgia (USA). Nel 2013-2014 inizia la sua carriera collegiale con la University of South Florida dove realizza il record di rimbalzi (198). L’anno successivo si trasferisce alla University of Florida dove resta per tre stagioni. Nel 2019 riparte dalla G-League con la maglia dei Long Island Nets, squadra satellite Brooklyn, dove ha la media di 10.3 punti e 7.4 rimbalzi a partita. All’inizio della stagione 2020-21 firma con i coreani del KT Sonicboom compagine con la quale disputa solo 4 partite prima di trasferirsi per la prima volta in Italia con la Pallacanestro Varese, dove gioca 20 gare in due scorci di stagione chiudendo con una media di circa 11 punti e 9 rimbalzi a partita. L’anno successivo dopo una breve parentesi in Israele con l’Hapoel Jerusalem, Egbunu si trasferisce nel campionato turco di A1, vestendo la maglia del Gaziantep e mantenendo prestazioni costanti e numeri simili.

Nella stagione successiva ha fatto il suo debutto in Eurolega con l’ASVEL Lyon-Villeurbanne. Durante lo stesso anno, ha proseguito la sua carriera in Cina, giocando per i Ningbo Rockets. Nella stagione 2024/25 si trasferisce allo Shanghai Sharks e nel mese di Gennaio è approdato nella Liga ACB spagnola, firmando con il Rio Breogán, dove gioca cinque gare, prima di approdare in casa Napoli Basket.

Dichiarazione di John Egbunu:

“Sono davvero contento di entrare a far parte del club, non vedo l’ora di lavorare con i miei compagni di squadra, lo staff tecnico e di contribuire al lavoro del team. Non aspetto altro che incontrare i nostri tifosi.

Fonte: sito Napoli Basket