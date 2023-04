UFFICIALE – Napoli, emessi 3 Daspo per possesso e lancio di fumogeni e violenza

​Il ​q​uestore di Napoliha adottato 3​ Daspo, per periodi di uno e due anni, nei confronti di tre persone di 23, 37 e 47 anni.​ In particolare, il 23enne, durante l’incontro di calcio di Champions League Napoli-Eintracht ​Francoforte ​del 15 marzo scorso ​allo stadio ”Maradona”, aveva acceso e lanciato un fumogeno nel settore inferiore della curva B, pertanto era stato denunciato per accensione di fumogeni in occasione di manifestazioni sportiv​e. I​l 37enne​, in​vece, in occasione della partita di calcio Napoli-Roma del 29 gennaio scorso, era stato denunciato per possesso di fumogeni in occasione di manifestazioni sportive​.