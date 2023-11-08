UFFICIALE – Napoli-Empoli sarà arbitrata da Prontera, Mazzoleni al VAR

Di seguito i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R e degli A.V.A.R che dirigeranno le gare valide per la 12ª giornata del Campionato di Serie A 2023/24 in programma domenica 12 novembre.
SASSUOLO – SALERNITANA Venerdì 10/11 h.18.30
GHERSINI
LO CICERO – TRASCIATTI
IV: SACCHI
VAR: MERAVIGLIA
AVAR: MAZZOLENI
GENOA – H. VERONA Venerdì 10/11 h.20.45
ORSATO
CECCONI – ROSSI C.
IV: MANGANIELLO
VAR: GARIGLIO
AVAR: GUIDA
LECCE – MILAN Sabato 11/11 h.15.00
ABISSO
PERETTI – MOKHTAR
IV: RAPUANO
VAR: GUIDA
AVAR: NASCA
JUVENTUS – CAGLIARI Sabato 11/11 h.18.00
PICCININI
PALERMO – FONTEMURATO
IV: MASSIMI
VAR: VALERI
AVAR: PATERNA
MONZA – TORINO Sabato 11/11 h.20.45
DOVERI
IMPERIALE – RICCIARDI
IV: RUTELLA
VAR: MARINI
AVAR: DI MARTINO
NAPOLI – EMPOLI h. 12.30
Alessandro PRONTERA di Bologna
VIVENZI – GARZELLI
IV: COSSO
VAR: MAZZOLENI
AVAR: ABBATTISTA
FIORENTINA – BOLOGNA h. 15.00
MARESCA
COLAROSSI – DI GIACINTO
IV: FOURNEAU
VAR: PATERNA
AVAR: LONGO S.
UDINESE – ATALANTA h. 15.00
AURELIANO
BERTI – CIPRIANI
IV: CAMPLONE
VAR: DI BELLO
AVAR: PAGNOTTA
LAZIO – ROMA h. 18.00
MASSA
BINDONI – TEGONI
IV: COLOMBO
VAR: IRRATI
AVAR: PAGANESSI
INTER – FROSINONE h. 20.45
DIONISI
TOLFO – PAGLIARDINI
IV: FELICIANI
VAR: SERRA
AVAR: LA PENNA