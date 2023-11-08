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Calcio-Napoli

UFFICIALE – Napoli-Empoli sarà arbitrata da Prontera, Mazzoleni al VAR

Di seguito i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R e degli A.V.A.R che dirigeranno le gare valide per la 12ª giornata del Campionato di Serie A 2023/24 in programma domenica 12 novembre.

 

SASSUOLO – SALERNITANA     Venerdì 10/11 h.18.30

GHERSINI

LO CICERO – TRASCIATTI

IV:      SACCHI

VAR:     MERAVIGLIA

AVAR:       MAZZOLENI

 

GENOA – H. VERONA     Venerdì 10/11 h.20.45

ORSATO

CECCONI – ROSSI C.

IV:      MANGANIELLO

VAR:     GARIGLIO

AVAR:       GUIDA

 

LECCE – MILAN     Sabato 11/11 h.15.00

ABISSO

PERETTI – MOKHTAR

IV:       RAPUANO

VAR:      GUIDA

AVAR:        NASCA

 

JUVENTUS – CAGLIARI     Sabato 11/11 h.18.00

PICCININI

PALERMO – FONTEMURATO

IV:     MASSIMI

VAR:     VALERI

AVAR:     PATERNA

 

MONZA – TORINO     Sabato 11/11 h.20.45

DOVERI

IMPERIALE – RICCIARDI

IV:      RUTELLA

VAR:     MARINI

AVAR:     DI MARTINO

 

NAPOLI – EMPOLI     h. 12.30

Alessandro PRONTERA di Bologna

VIVENZI – GARZELLI

IV:     COSSO

VAR:     MAZZOLENI

AVAR:      ABBATTISTA

 

FIORENTINA – BOLOGNA     h. 15.00

MARESCA

COLAROSSI – DI GIACINTO

IV:       FOURNEAU

VAR:     PATERNA

AVAR:     LONGO S.

 

UDINESE – ATALANTA     h. 15.00

AURELIANO

BERTI – CIPRIANI

IV:     CAMPLONE

VAR:      DI BELLO

AVAR:       PAGNOTTA

 

LAZIO – ROMA     h. 18.00

MASSA

BINDONI – TEGONI

IV:       COLOMBO

VAR:      IRRATI

AVAR:      PAGANESSI

 

INTER – FROSINONE       h. 20.45

DIONISI

TOLFO – PAGLIARDINI

IV:     FELICIANI

VAR:     SERRA

AVAR:       LA PENNA

 

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