UFFICIALE – Napoli Femminile, Fusini positiva al Covid: salterà la trasferta contro l’Inter

La carica del presidente Carlino, un augurio anticipato per la Festa delle Donne (con un omaggio floreale da parte dello sponsor Expert) ed un caso di positività al Covid-19: così il Napoli Femminile si avvicina alla trasferta di domani in casa dell’Inter. Assenti per infortunio Chatzinikolaou e Perez, in dubbio Goldoni, nell’ultimo giro di tamponi è stata riscontrata la positività al Coronavirus di Fusini che di conseguenza non prenderà parte alla trasferta di Milano. Convocate le giovani Catalano, De Biase e Giordano.

“Dobbiamo andare oltre le difficoltà – ribadisce mister Pistolesi -, è quello per cui le ragazze lavorano ogni giorno e che ci stiamo apprestando a fare. Sono fiducioso che la “scintilla” possa scattare già in casa dell’Inter così da invertire la rotta. Recuperiamo Popadinova e Cameron, andiamo a giocarcela senza paura“.