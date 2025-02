UFFICIALE – Napoli-Juve, accolto in parte il ricordo di De Laurentiis

La SSC Napoli è riuscita ad ottenere una riduzione significativa della multa inflitta dopo la partita contro la Juventus del 25 gennaio 2025. Inizialmente, il Giudice Sportivo aveva multato il club di 20.000 euro “per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, indirizzato più volte un fascio di luce-laser sia in direzione dei calciatori della squadra avversaria sia in direzione del Quarto Ufficiale; per avere inoltre, nel corso della gara, lanciato tre petardi nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria”.

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha fatto ricorso tramite l’avvocato Mattia Grassani ed ha ottenuto una riduzione dell’ammenda, da 20mila euro a 7mila euro. Lo ha annunciato la prima sezione della Corte sportiva d’Appello, composta dal presidente Carmine Volpe, da Alberto Urso, dal relatore Andrea Lepore e dal rappresentante AIA Antonio Cafiero: “Nell’udienza fissata il 25 febbraio 2025, tenutasi in videoconferenza a seguito del reclamo proposto dalla società S.S.C. Napoli in data 05.02.2025 avverso la sanzione dell’ammenda di € 20.000,00 inflitta alla reclamante in relazione alla gara Napoli-Juventus del 25.01.2025; udito l’Avvocato Mattia Grassani per la reclamante e il Presidente Aurelio De Laurentiis; ha pronunciato il seguente dispositivo: accoglie parzialmente il reclamo in epigrafe e, per l’effetto, in parziale riforma della decisione impugnata riduce la sanzione dell’ammenda da € 20.000,00 a € 7.000,00”.