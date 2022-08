UFFICIALE – Napoli-Juve Stabia, partita visibile anche su Facebook gratis

Il Napoli ha diramato un comunicato ufficiale sull’amichevole che domani disputerà al Maradona contro la Juve Stabia. Una partita che servirà a presentare i nuovi acquisti al pubblico: per la prima volta, infatti, Ndombele, Raspadori e Simeone vestiranno la maglia azzurra. La partita sarà visibile su Kiss Kiss Napoli TV, canale 76 del digitale terrestre -e in streaming-, e anche sulla pagina Facebook del club. Così come per l’ingresso allo stadio sarà gratuita.

