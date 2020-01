UFFICIALE – Napoli-Lazio, iniziata la vendita per il settore ospiti

Info e dettagli per il match di Coppa Italia Pubblicato il alle 17:32 da •

Sono in vendita i biglietti per Napoli-Lazio, quarto di finale di Coppa Italia in programma martedì 21 gennaio al San Paolo (ore 20.45)

Prezzo Tagliando € 29,00 + 1,00 diritti di prevendita

Modalità di vendita: punti plus circuito Ticketone

Chiusura Vendite: Lunedì 20.01.2020 ore 19.00

Capienza Settore: posti 2.482 denominato “Settore Ospiti Superiore”

Disponibilità di posti in vendita 2.000

Divieto di vendita online e incedibilità del titolo

Ingresso: Gate 26. Per l’acquisto del biglietto e per l’ingresso allo stadio sarà necessario esibire un valido documento di riconoscimento. I residenti nella Regione Lazio potranno acquistare solo il settore ospiti. Da normativa vigente, il giorno della gara non saranno in vendita i tagliandi del Settore Ospiti