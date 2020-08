UFFICIALE – Nicolò Frustalupi il nuovo allenatore della Pistoiese

Avventura in Toscana, per la precisione a Pistoia, per l’ex vice di Walter Mazzarri, Nicolò Frustalupi. Ecco il comunicato del club toscano: “La Us Pistoiese 1921 comunica che la decisione tanto attesa è arrivata: Nicolò Frustalupi è il nuovo allenatore. Le strade così si riuniscono, dopo la bellezza di venti anni, quando Nicolò decise di lasciare la Pistoiese, in cui aveva militato come calciatore e dietro la scrivania, per intraprendere quella di allenatore al fianco di Walter Mazzarri (per il quale a Pistoia faceva l’osservatore delle squadre avversarie) in una cavalcata che ha portato la coppia a conquistare panchine prestigiose e tanti successi in Italia e a livello internazionale”. “Nicolò Frustalupi sarà presentato domani alle ore 12:00 in conferenza stampa. La location è di quelle di eccezione e solenne: la tribuna d’onore dello Stadio Marcello Melani. Con Nicolò Frustalupi sarà presentato lo staff tecnico. Il suo vice sarà Antonio Niccolai, anch’egli figlio d’arte essendo suo padre Comunardo, pistoiese doc campione d’Italia con il Cagliari nel 1970”.