UFFICIALE – Nuova avventura per Pecchia: sarà l’allenatore della Cremonese

A Napoli viene ricordato prima come giocatore e poi come secondo di Benitez prima in azzurro e poi al Real Madrid. Il tecnico in queste ore, ha firmato il contratto che lo legherà alla Cremonese. Di seguito il comunicato della società grigiorossa: “U.S. Cremonese comunica di aver affidato la conduzione tecnica della Prima Squadra al Sig. Fabio Pecchia.

Nato a Formia il 24 agosto 1973, ex centrocampista di Juventus, Torino, Sampdoria, Napoli e Bologna Pecchia ha intrapreso la carriera di allenatore nel 2011 guidando Gubbio, Latina, Hellas Verona, Fukuoka e Juventus Under 23.