UFFICIALE – Nuova esperienza per l’ex azzurro Giuseppe Mascara: allenerà il Troina

L’ex giocatore del Napoli e bandiera del Catania, Giuseppe Mascara, siede ormai da 4 anni sulla panchina come allenatore. Dopo le avventure con Gianne, Sancataldese e Biancavilla l’ex azzurro ha accolto con piacere la chiamata per allenare un’altra squadra di Serie D in Sicilia: il Troina. Ecco il comunicato del club:

“L’Asd Troina comunica di aver sollevato Ezio Raciti dall’incarico di allenatore della Prima Squadra. La dirigenza ringrazia Ezio per l’attività sin qui svolta e per la professionalità dimostrata, e gli augura i migliori successi professionali.

La guida tecnica viene affidata a mister Giuseppe Mascara, ex bandiera in campo del Calcio Catania. Nato a Caltagirone, Mascara ha iniziato la sua carriera da tecnico nel 2016 allenando le giovanili rossazzurre e ha proseguito dapprima a Giarre, poi alla Sancataldese e infine a Biancavilla. La società dà il benvenuto al nuovo mister e gli augura le migliori fortune in rossoblù”.