Victor Osimhen, al rientro in campo dopo tre mesi in cui ha dovuto combattere con l’infortunio e la positività al Covid, è stato convocato dalla nazionale nigeriana. C’è anche l’attaccante azzurro, infatti, nella lista dei convocati della Nigeria per le sfida valide per le qualificazioni alla Coppa d’Africa 2022. La Nigeria sfiderà il Benin e Lesotho.