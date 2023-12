UFFICIALE – Osimhen ha vinto il premio di miglior giocatore africano dell’anno

La notizia oggi era nell’aria ed è diventata ufficiale pochi minuti fa. Victor Osimhen ha vinto il premio di miglior giocatore africano dell’anno. Un riconoscimento storico per il centravanti del Napoli e per tutta la Nigeria. Battuti in finale Salah e Hakimi nella finale a tre. L’attaccante domattina farà ritorno all’ombra del Vesuvio per essere a disposizione di Mazzarri per la sfida di Champions League contro il Braga.

The Nigerian Prince becomes King! Victor Osimhen is the 2023 Men’s Player of the Year! ! #CAFAwards2023 | @victorosimhen9 pic.twitter.com/WFVUBaqWkx — CAF (@CAF_Online) December 11, 2023