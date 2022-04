UFFICIALE – Osimhen, sospiro di sollievo: escluse lesioni

Nel consueto report dell’allenamento a Castel Volturno, il Napoli ha reso noto le condizioni di Victor Osimhen, che ieri si era fermato per un affaticamento muscolare:

“Il gruppo dopo una prima fase di attivazione e torello ha svolto esercitazione tattica e partita a campo ridotto. Ounas, Petagna e Di Lorenzo hanno svolto personalizzato in campo. Malcuit ha svolto personalizzato in palestra per un sovraccarico alla gamba destra.

Victor Osimhen in seguito ad un fastidio muscolare avvertito ieri in allenamento, si è sottoposto, questa mattina, a esami strumentali che hanno dato esito negativo ed escluso lesioni. Il calciatore, nella sessione di allenamento, ha svolto personalizzato in palestra e in campo”.