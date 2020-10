UFFICIALE – Partiranno dal 24 ottobre i Campionati Primavera 3 e 4: riformeranno il Berretti

Una novità assoluta, innovativa e prestigiosa quella che partirà dal 24 ottobre: Primavera 3 e Primavera 4. I due nuovi campionati giovanili andranno, in un certo qual modo, a riformare quello che oggi è il Campionato Berretti. La voce era nell’aria da qualche tempo e oggi è arrivata l’ufficialità dal presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli. Molto entusiasta e parole di ringraziamento per i presidenti Gravina, Dal Pino e Balata i quali si sono prodigati per far sì che ciò avvenisse, soprattutto dopo il caso riguardante il Novara: Prima Squadra retrocessa dalla B alla C e Under 19 promossa dal Primavera 2 al Primavera 1. Motivo di crescita calcistica per i propri giovani difficilmente poteva esserci, da lì la la decisione di portare molti di loro tra i ‘grandi’ e dare modo di essere valorizzati. Ecco qui, quindi, prendere vita un meccanismo che premierà le società che investono nel settore giovanile, basato su promozioni e retrocessioni, e che preparerà i giovani ad un campionato dove il risultato conterà veramente come quello della Prima Squadra. Da oggi, dunque, si apre una nuova pagina del calcio italiano, soprattutto giovanile.

Fonte: MondoPrimavera.com