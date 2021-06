UFFICIALE – Polonia, Milik salta l’Europeo per infortunio

Arek Milik salterà gli Europei. Lo staff medico della nazionale polacca fin dall’inizio dell’arrivo di Milik sapeva che l’infortunio rimediato 2 settimane fa non era grave, ma doloroso. Per due settimane Milik si è sottoposto a numerosi trattamenti per provare a trovare la forma migliore. Durante l’allenamento di oggi i sintomi hanno confermato che l’infortunio non gli consentirà di allenarsi o giocare completamente. Milik, in accordo con Paolo Sousa e il medico sociale, ha lasciato il ritiro. Il ct Paulo Sousa ha deciso di non sostituirlo.