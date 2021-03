Aria di cambiamenti in casa Salernitana, che ingaggia Gianluca Procopio come nuovo allenatore della Primavera. Fatali le sette sconfitte consecutive per Antonio Rizzolo, sollevato dall’incarico per lasciare spazio all’ex attaccante di Juve Stabia e Catanzaro, promosso dalla stessa Under 17 granata. Salernitana che dovrà affrontare il Napoli di mister Cascione in campionato dopo il rinvio della gara della decima giornata causa Covid.