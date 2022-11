Ufficiale – Prime Video trasmetterà Napoli-Eintracht

Prime Video si prepara già per febbraio 2023 con due gare d’andata e due di ritorno di UEFA Champions League, sfide che saranno trasmesse in diretta e in esclusiva dalla piattaforma del colosso statunitense Amazon. Si parte mercoledì 15 febbraio con Borussia Dortmund-Chelsea per poi proseguire mercoledì 22 febbraio con Inter-Porto.

In diretta esclusiva su Prime Video anche due delle tre gare di ritorno decisive per le italiane in competizione. La prima sarà Tottenham-Milan, in programma mercoledì 8 marzo alle ore 21:00. Mercoledì 15 marzo alle 21:00, invece, il Napoli affronterà i tedeschi dell’Eintracht Francoforte per cercare di conquistare un posto ai quarti di finale. Lo scrive Calcio&Finanza.