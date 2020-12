UFFICIALE – Prorogata la sospensione dei campionati giovanili fino al prossimo 10 gennaio

La pandemia da coronavirus continua a spaventare anche l’intero mondo dello sport e proprio oggi la FIGC ha disposto la sospensione di tutti i campionati giovanili fino al prossimo 10 gennaio 2021 tramite una nota ufficiale.

Non solo la Primavera, anche tutto il settore giovanile maschile e femminile viene fermato per almeno un altro mese:

“Sospensione fino al 10 gennaio 2021 delle gare in programma dei Campionati Nazionali Under 18, Under 17, Under 16 e Under 15 riservati alle società di e B, Under 17, Under 16 e Under 15 riservati alle società di Serie C, Under 17 e Under 15 Femminile, Under 14 Pro e Under 13 Pro, confermando nel contempo la possibilità per le società di effettuare, ove consentito, le sedute di allenamento nel rispetto delle indicazioni previste dai protocolli federali vigenti”.