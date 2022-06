UFFICIALE – Real Madrid, ingaggiato Tchouameni

Il Real ufficializza Tchouameni: “Real Madrid C.F. e AS Monaco hanno concordato il trasferimento del giocatore Aurélien Tchouaméni, che sarà legato al club per le prossime sei stagioni – si legge in una nota del club madrileno -. Martedì prossimo, 14 giugno, alle 12:00 alla Ciudad Real Madrid, si svolgerà la cerimonia di presentazione di Aurélien Tchouaméni come nuovo giocatore del Real Madrid dopo le relative visite mediche. Aurélien Tchouaméni apparirà quindi davanti ai media”. Il costo totale dell’operazione è di 80 milioni di euro più 20 di bonus.