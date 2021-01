Periodo difficile in casa del Real Madrid che dopo le due sconfitte consecutive contro il l’Atletico Bilbao in Supercoppa e contro l’Alcoyano in Coppa del Re, deve far fronte anche alla positività al Covid-19. Il tecnico come da protocollo, ha seguito la procedura prevista in questi casi ed è in isolamento. A renderlo noto e stata la società attraverso una nota sul sito ufficiale:”Il Real Madrid comunica che il tecnico Zinedine Zidane è risultato positivo al Covid-19″

Fonte: Corriere dello Sport