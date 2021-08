UFFICIALE – Reggina, preso Khadim Diop dal Napoli United

Il Napoli United ha annunciato la cessione di Khadim Diop, che approda alla Reggina:

“Siamo felici di annunciare che Khadim Diop è passato a titolo definitivo alla Reggina che milita nel campionato di serie B. Per il Napoli United è motivo di grande orgoglio e nello stesso tempo di profonda commozione perché Khadim è come un figlio, anima di questo progetto con il quale è cresciuto, ha avuto modo di fare esperienza e di raggiungere grandi obiettivi, professionali e umani. Un amore nato 5 anni fa, quando ancora giovanissimo si è avvicinato all’Afro-Napoli intraprendendo un percorso di crescita personale, interrotto dal suo ritorno in Senegal. Ma poi, come in tutte le fiabe, 3 anni fa decide di rientrare in Italia e di disputare il nostro primo campionato di Eccellenza. Khadim lo scorso anno è andato in prestito alla Ternana in serie C, e adesso la grande occasione per mettersi in mostra ad alti livelli“.