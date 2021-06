UFFICIALE – Riformati i campionati Primavera. Ghiotta opportunità di promozione per il Napoli

Dopo l’approvazione in consiglio federale della proposta da parte della Figc dello scorso 26 maggio, ora è anche ufficiale: i campionati Primavera saranno riformati. La novità maggiore, e che riguarda da vicino il Napoli di Cascione, è l’aumento delle squadre partecipanti al campionato di Primavera 1 da 16 a 18, con quattro che verranno promosse dalla Primavera 2 e due che, invece, retrocederanno. Tra le quattro che raggiungeranno la massima serie ci saranno anche le vincenti delle semifinali play-off di Primavera 2: agli azzurrini, quindi, basterà vincere oggi in casa del Parma per ottenere l’agognato ritorno in Primavera 1.

Di seguito, lo schema riassuntivo.