UFFICIALE – Romania-Norvegia come Juve-Napoli: 3-0 a tavolino per i padroni di csa

Romania-Norvegia come Juventus-Napoli. La UEFA ha infatti comminato 3-0 a tavolino in favore della nazionale di Bucarest, dopo che la selezione di Oslo non aveva potuto viaggiare per indicazione delle autorità sanitarie a seguito della positività di Elabdellaoui. La gara, in programma in Nations League nei giorni scorsi, non si è così potuta disputare e ora la federcalcio norvegese ha 5 giorni per fare ricorso. A questo punto, probabile che arrivi la stessa decisione anche per Svizzera-Ucraina, anche se in quel caso la selezione di Shevchenko non si è potuta presentare in campo per indicazione delle autorità sanitarie svizzere.