UFFICIALE – Sambenedettese, arriva Cataldi dal Napoli a titolo definitivo

Attraverso un comunicato ufficiale, la Sambenedettese ha reso noto di aver acquistato il centrocampista Riccardo Cataldi, ormai ex Primavera del Napoli. Il classe 2001 si era reso protagonista di uno splendido rigore calciato in finale playoff contro il Parma che, successivamente segnato, ha garantito il ritorno del Napoli in Primavera 1:

“La A.S Sambenedettese comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, le prestazioni sportive di Riccardo Cataldi. Il centrocampista, classe 2001, nell’ultima stagione in forza alla Primavera del Napoli, ha sottoscritto con la società rossoblù un accordo su base biennale.

“Sono molto felice di arrivare in un club importante come la Samb – le prime parole di Cataldi in rossoblù – Non vedo l’ora di iniziare questa avventura e di conoscere i miei nuovi compagni. Ringrazio la società per la fiducia che intendo ripagare sul campo dando il massimo.”“.