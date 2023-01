UFFICIALE – Serie A, DAZN aumentano i prezzi degli abbonamenti: i dettagli

Come riportato dal portale ‘calcioefinanza.it’, DAZN ha scelto di aumentare i prezzi degli abbonamenti per i piani Plus e Standard. Inoltre, bisogna sottolineare che si aggiunge anche il nuovo piano Start, ovvero il nuovo piano disponibile a 12,99 euro al mese per chi vuole seguire altri sport diversi dal calcio: basket italiano ed il meglio di quello europeo, NFL, grande boxe, UFC e il meglio del fishting internazionale.

Il piano Standard, ovvero quello che consente di guardare contemporaneamente gli eventi in diretta trasmessi o i contenuti on demand su due dispositivi registrati, purché siano entrambi connessi alla stessa rete internet della propria abitazione, è a partire da 29,99 euro al mese, ma se si vorrà mantenere la flessibilità di disdire con 30 giorni di preavviso il costo sarà pari a 39,99 euro.

Il costo del Piano Plus, invece, cioè il piano che consente di guardare contemporaneamente gli eventi o servizi on demand della piattaforma anche in due luoghi diversi, è partire da 44,99 euro, ma se si il cliente vorrà ancora avere la possibilità di disdire con 30 giorni di preavviso anche in questo caso ci sarà un aumento di 10 euro.

Per i vecchi clienti, invece, non ci sarà nessun cambiamento di prezzo, nonostante l’arricchimento dell’offerta sportiva e la maggiore flessibilità. Anche per chi ha ‘sospeso’ il proprio abbonamento non ci sarà nessun cambiamento, una volta che riprenderà ad usufruire della piattaforma.