UFFICIALE – Serie C, tutte le gare a porte chiuse

Caos nel calcio italiano. Dopo il decreto del Premier Conte, arriva l’ufficialità delle porte chiuse anche per la Serie C, con un comunicato ufficiale che annuncia tutte le gare che si disputeranno a porte chiuse. Di seguito, vi proponiamo le sfide:
11a GIORNATA RITORNO – 7-8-9 MARZO 2020
GIRONE C
AVELLINO – TERNANA
BISCEGLIE – CATANIA
CATANZARO – BARI
CAVESE – POTENZA
MONOPOLI – CASERTANA
PICERNO – REGGINA
SICULA LEONZIO – RENDE
TERAMO – VIRTUS FRANCAVILLA
VIBONESE – PAGANESE
VITERBESE CASTRENSE RIETI
RECUPERO 8a GIORNATA RITORNO – 10-11 MARZO 2020
GIRONE A
GIANA – ERMINIO COMO
LECCO – PRO PATRIA
PRO VERCELLI – NOVARA
GIRONE B
ARZIGNANO – V. PADOVA
FERALPISALÒ – CARPI
PIACENZA – SAMBENEDETTESE
12a GIORNATA RITORNO – 14-15-16 MARZO 2020
GIRONE A
ALESSANDRIA – ALBINOLEFFE
CARRARESE – PRO PATRIA
GIANA ERMINIO – AREZZO
LECCO – COMO
OLBIA – PIANESE
PERGOLETTESE – JUVENTUS U23
PISTOIESE – NOVARA
PONTEDERA – GOZZANO
PRO VERCELLI – ROBUR SIENA
RENATE – MONZA
GIRONE B
A.J. FANO – TRIESTINA
CARPI – IMOLESE
CESENA – RAVENNA
FERALPISALÒ – ARZIGNANO V.
FERMANA – RIMINI
GUBBIO – VIS PESARO
L.R. VICENZA – SAMBENEDETTESE
PADOVA – PIACENZA
REGGIO AUDACE MODENA
VIRTUSVECOMP VERONA – SUDTIROL
GIRONE C
BARI – CATANIA
CASERTANA – TERAMO
PAGANESE – PICERNO
POTENZA – MONOPOLI
REGGINA – AVELLINO
RENDE – CATANZARO
RIETI – CAVESE
SICULA LEONZIO – VITERBESE CASTRENSE
TERNANA – VIBONESE
VIRTUS FRANCAVILLA – BISCEGLIE
RECUPERO 9a GIORNATA RITORNO – 18 – 19 MARZO 2020
GIRONE A
ALBINOLEFFE – MONZA
AREZZO – ROBUR SIENA
COMO – ALESSANDRIA
GOZZANO – RENATE
JUVENTUS U23 – PRO VERCELLI
NOVARA – GIANA ERMINIO
PERGOLETTESE – CARRARESE
PIANESE – LECCO
PISTOIESE – PONTEDERA
PRO PATRIA – OLBIA
GIRONE B
CARPI – GUBBIO
IMOLESE – FERMANA
L.R. VICENZA – PIACENZA
MODENA – ARZIGNANO V.
RAVENNA – PADOVA
RIMINI – A.J. FANO
SAMBENEDETTESE – CESENA
SUDTIROL – FERALPISALÒ
TRIESTINA – REGGIO AUDACE
VIS PESARO – VIRTUSVECOMP VERONA
13a GIORNATA RITORNO – 21-22-23 MARZO 2020
GIRONE A
ALBINOLEFFE – GOZZANO
AREZZO – PONTEDERA
JUVENTUS U23 – GIANA ERMINIO
LECCO – CARRARESE
MONZA – PERGOLETTESE
NOVARA – ALESSANDRIA
PIANESE – PISTOIESE
PRO PATRIA – COMO
PRO VERCELLI – OLBIA
ROBUR SIENA – RENATE
GIRONE B
ARZIGNANO V. – A.J. FANO
CESENA – FERMANA
MODENA – GUBBIO
PADOVA – L.R. VICENZA
PIACENZA – VIRTUSVECOMP VERONA
RAVENNA – CARPI
SAMBENEDETTESE – REGGIO AUDACE
SUDTIROL – IMOLESE
TRIESTINA – FERALPISALÒ
VIS PESARO – RIMINI
GIRONE C
AVELLINO – CATANZARO
BISCEGLIE – TERAMO
CATANIA – PAGANESE
CAVESE SICULA – LEONZIO
MONOPOLI – RENDE
PICERNO – TERNANA
REGGINA – POTENZA
VIBONESE – BARI
VIRTUS FRANCAVILLA – RIETI
VITERBESE CASTRENSE – CASERTANA
14a GIORNATA RITORNO – 25-26 MARZO 2020
GIRONE A
ALESSANDRIA – PRO PATRIA
CARRARESE – MONZA
COMO – NOVARA
GIANA ERMINIO – PRO VERCELLI
GOZZANO – ROBUR SIENA
OLBIA – AREZZO
PERGOLETTESE – PIANESE
PISTOIESE – JUVENTUS U23
PONTEDERA – ALBINOLEFFE
RENATE – LECCO
GIRONE B
A.J. FANO – MODENA
CARPI – ARZIGNANO V.
FERALPISALÒ – RAVENNA
GUBBIO – PIACENZA
IMOLESE – VIS PESARO
L.R. VICENZA – TRIESTINA
REGGIO AUDACE – CESENA
RIMINI – SAMBENEDETTESE
SUDTIROL -PADOVA
VIRTUSVECOMP VERONA – FERMANA
GIRONE C
BARI – BISCEGLIE
CASERTANA – REGGINA
CATANZARO – CAVESE
PAGANESE TERNANA
POTENZA – AVELLINO
RENDE – VIRTUS FRANCAVILLA
RIETI – VIBONESE
SICULA LEONZIO – CATANIA
TERAMO – PICERNO
VITERBESE CASTRENSE – MONOPOLI
15a GIORNATA RITORNO – 28-29-30 MARZO 2020
GIRONE A
ALBINOLEFFE – PERGOLETTESE
AREZZO – CARRARESE
JUVENTUS U23 – ALESSANDRIA
LECCO – PONTEDERA
MONZA – PISTOIESE
NOVARA – OLBIA
PIANESE – RENATE
PRO PATRIA – GOZZANO
PRO VERCELLI – COMO
ROBUR SIENA – GIANA ERMINIO
GIRONE B
ARZIGNANO – V. RIMINI
CESENA – GUBBIO
FERMANA – CARPI
PADOVA – FERALPISALÒ
PIACENZA – A.J. FANO
RAVENNA L.R. – VICENZA
SAMBENEDETTESE -SUDTIROL
TRIESTINA – IMOLESE
VIRTUSVECOMP VERONA – MODENA
VIS PESARO – REGGIO AUDACE
GIRONE C
AVELLINO – CASERTANA
BARI – PAGANESE
BISCEGLIE – MONOPOLI
CATANIA – ATANZARO
CAVESE – VITERBESE CASTRENSE
PICERNO – RENDE
REGGINA – RIETI
TERNANA – TERAMO
VIBONESE – POTENZA
VIRTUS FRANCAVILLA – SICULA LEONZIO
RECUPERO 10a GIORNATA RITORNO – 1° APRILE 2020
GIRONE A
ALESSANDRIA – AREZZO
CARRARESE – NOVARA
GIANA ERMINIO – PISTOIESE
LECCO – ALBINOLEFFE
MONZA – PIANESE
OLBIA -GOZZANO
PONTEDERA – COMO
PRO VERCELLI – PRO PATRIA
RENATE – JUVENTUS U23
ROBUR SIENA – PERGOLETTESE
GIRONE B
A.J. FANO – CARPI
ARZIGNANO – V. RAVENNA
CESENA – RIMINI
FERALPISALÒ – IMOLESE
FERMANA – MODENA
GUBBIO – SUDTIROL
PADOVA – TRIESTINA
PIACENZA – VIS PESARO
REGGIO AUDACE L.R. – VICENZA
VIRTUSVECOMP VERONA – SAMBENEDETTESE