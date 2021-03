Il ct della Slovacchia Stefan Tarkovic, ha diramato la lista dei convocati per le tre partite, valide per la qualificazione ai Mondiali 2022, contro Cipro (24 marzo), Malta (27 marzo) ed infine contro la Russia (30 marzo). Presenti tra gli altri anche alcuni giocatori che militano in Serie A come il centrocampista del Parma Juraj Kucka, il centrale dell’Inter Milan Skriniar e l’attaccante del Sassuolo Haraslin. Fa parte dell’elenco anche il napoletano Stanislav Lobotka, assente Marek Hamsik, passato da poco al Goteborg.