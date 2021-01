Il difensore greco ex Dortmund e a lungo corteggiato dal Napoli la scorsa estate, Sokratis Papastathopoulos, rescinde con l’Arsenal. Su di lui c’è nuovamente l’interesse del Genoa. Ecco il comunicato dei Gunners arrivato tramite un tweet postato sui social:

🗞 Working closely with @SokratisPapa5 and his team, we have decided to cancel his contract by mutual consent

— Arsenal (@Arsenal) January 20, 2021