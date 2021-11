UFFICIALE – Spartak Mosca, infortunio per Zobnin: salterà il Napoli

Roman Zobnin, centrocampista dello Spartak Mosca, si è infortunato con la nazionale russa. Ad annunciarlo è lo stesso club su Twitter. Il giocatore salterà il match di Europa League con il Napoli, in programma mercoledì 24 novembre.

“Roman Zobnin si è infortunato mentre era in nazionale con la Russia e starà fuori per circa tre settimane. Gli auguriamo una pronta guarigione“.

⚠️ Roman Zobnin picked up an injury while on international duty with Russia, and will be out for approximately three weeks.

We wish him a speedy recovery. pic.twitter.com/h21gAW2kKw

— FC Spartak Moscow (@fcsm_eng) November 16, 2021