UFFICIALE – Spezia-Napoli, i convocati di Italiano: out Nzola e Leo Sena

Domani alle 15:00, lo Spezia di Vincenzo Italiano saranno di scena sul terreno amico del “Picco” per affrontare il Napoli di mister Gattuso nel match valido per la 35a giornata della Serie A 2020-2021. Out lo squalificato Mbala Nzola e Leo Sena, non al meglio dopo il match di Verona. Ecco la lista dei convocati aquilotti:

PORTIERI: 1.ZOET, 77. RAFAEL, 94.PROVEDEL

DIFENSORI: 5.MARCHIZZA, 19.TERZI, 20.BASTONI, 21.FERRER, 22.CHABOT, 28.ERLIC, 34.ISMAJLI, 39.DELL’ORCO, 69.VIGNALI

CENTROCAMPISTI: 4.ACAMPORA, 8.RICCI, 10.AGOUME, 23.SAPONARA, 24.ESTEVEZ, 25.MAGGIORE, 26.POBEGA

ATTACCANTI: 9.GALABINOV, 11.GYASI, 17.FARIAS, 31.VERDE, 80.AGUDELO, 91.PICCOLI