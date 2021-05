UFFICIALE – Spezia, Zavanella ristrutturerà lo stadio: costo di 15 milioni

Grande novità per lo Spezia. Attraverso un comunicato ufficiale, il club ha reso nota la ristrutturazione dello Stadio Picco, che costerà 15 milioni di euro. L’obiettivo della proprietà è quello di rendere l’impianto all’avanguardia per la Serie A. Verrà ristrutturato un settore per volta dall’architetto Gino Zavanella. Di seguito, il comunicato ufficiale:

“Lo Spezia Calcio comunica che la famiglia Platek, a soli tre mesi dal suo arrivo, ha deciso per una svolta epocale nel panorama sportivo spezzino, volta a consegnare allo Spezia Calcio e alla città uno stadio all’avanguardia, con un investimento che si aggirerà intorno ai 15 milioni di euro, realizzato grazie all’efficace sinergia con il Sindaco, le autorità locali e gli organi competenti.

In accordo con il Comune della Spezia, il Club di via Melara è lieto di comunicare di aver affidato il progetto di ristrutturazione dello stadio “Alberto Picco” alla società GAU Arena dell’architetto Gino Zavanella, con un’esperienza pluridecennale nella progettazione di strutture per lo sport e non solo, capace di creare impianti unici e sostenibili, moderni e sicuri.

Il progetto avrà durata triennale, con una prima fase che avrà immediatamente inizio con la progettazione e la ristrutturazione della “Curva Piscina”, mentre le ultime due fasi avranno inizio al termine del campionato 2021/2022, quando il focus della ristrutturazione si sposterà sulla Tribuna dell’impianto di viale Fieschi.

Il rinnovato “Alberto Picco” rispetterà pienamente i criteri infrastrutturali richiesti per la partecipazione al campionato di Serie A e si rivelerà all’altezza del prestigio e dell’ambizione dello Spezia Calcio, determinato a garantire la miglior esperienza possibile ai propri tifosi per continuare a volare insieme verso un futuro radioso e ricco di soddisfazioni“.