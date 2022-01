Un nuovo positivo al Covid, ma non è un calciatore. Ecco il comunicato ufficiale della società azzurra: “In seguito al giro di tamponi effettuato questa notte al gruppo squadra presente a Torino è emersa la positività al Covid-19 di un componente dello staff tecnico. Il membro dello staff, regolarmente vaccinato, è stato posto in isolamento come da protocollo. Si informa inoltre che alcuni tamponi sono ancora in attesa di essere riprocessati”.