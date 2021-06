UFFICIALE – Stop alle mascherine all’aperto, la conferma di Speranza: “Il 28 giugno superiamo l’obbligo di indossarle”

“Dal 28 giugno superiamo l’obbligo di indossare le mascherine all’aperto in zona bianca, ma sempre nel rispetto delle indicazioni precauzionali stabilite dal Cts”. Con questo breve post. riportato dal portale Open.online, il ministro della Salute Roberto Speranza rende ufficiale la sospensione dell’obbligo di indossare il dispositivo di protezione personale in Italia, diventata ormai zona bianca grazie al basso tasso di positività da Coronavirus e alla bassa incidenza dei casi. Il governo ha dunque accolto il parere del Comitato tecnico scientifico secondo il quale ci sono le condizioni per togliere la mascherina all’aperto. Nello stesso post il ministro si raccomanda di usare cautela e dunque di indossare la mascherina ogni volta in cui non è possibile evitare le situazioni di assembramento. A questo punto speranza procederà con la firma del provvedimento che rende effettiva la misura a partire dal 28 di giugno.