Nuovo acquisto per il Milan: dopo Meitè e Mandzukic è in arrivo in queste ore anche Fikayo Tomori. Il difensore inglese arriva dal Chelsea e il suo contratto è stato firmato in queste ore e depositato in Lega. Il difensore arriverà a Milano in queste ore e disputerà la seconda parte di visite mediche con i rossoneri: potrebbe addirittura rientrare nella lista dei convocati di Pioli per il match di campionato contro l’Atalanta.