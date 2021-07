UFFICIALE – Turris, preso l’ex Napoli Manzi: era andato al Lille nell’affare Osimhen

Claudio Manzi, ex Napoli finito al Lille nell’affare Osimhen, è passato alla Turris. Ecco il comunicato ufficiale:

“La S.S. TURRIS CALCIO comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Claudio Manzi, classe 2000, che si lega al club per le prossime due stagioni. Difensore destro dotato di notevoli mezzi fisici, originario di Lacco Ameno, si è formato nelle giovanili dell’Ischia anche durante la gestione del presidente Colantonio, che insieme al suo entourage non lo ha mai perso di vista nelle stagioni successive, quando Manzi ha proseguito il suo percorso nel vivaio del Napoli, dagli Allievi alle tre stagioni con la Primavera, di cui è stato capitano, disputando anche la Youth League. Aggregato da Gattuso in prima squadra, fu poi trasferito al Lille nell’ambito dell’affare Osimhen. Dal club francese, poi, il prestito alla Fermana nella passata stagione (11 presenze in Lega Pro)”.