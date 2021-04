UFFICIALE – UEFA, Boniek è il nuovo vicepresidente: lascia la Federcalcio polacca

(ANSA) – ROMA, 20 APR – Zbigniew Boniek, 65enne ex ‘stella’ di Juventus e Roma, e della nazionale polacca, attuale n.1 della federcalcio del suo paese, è stato eletto vicepresidente dell’Uefa, su indicazione del presidente Aleksandr Ceferin. Così la federcalcio polacca fa sapere che l’ex campione lascerà il suo incarico al vertice dell’ente calcistico nazionale, visto che i due incarichi non sono conciliabili e, soprattutto, perchè in Polonia esiste il vincolo di due mandati e Boniek (“grazie a tutti, sono felice”, il suo commento) era al secondo. Boniek rimarrà in carica come vicepresidente Uefa per quattro anni ed è anche stato rieletto nell’Esecutivo. (ANSA).