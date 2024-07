Si pubblica di seguito, la composizione dei gironi dei Campionati Nazionali Under 17, Under 16 e Under 15 Serie A e B, stagione sportiva 2024/25.

Inizio Campionato Under 17 Serie A e B domenica 1 settembre 2024.

Inizio Campionati Under 16 e Under 15 Serie A e B domenica 15 settembre 2024

GIRONE C (13 squadre)

S.S.C. Bari

Catanzaro 1929

Cosenza Calcio

Empoli F.B.C.

ACF Fiorentina

Frosinone Calcio

S.S. Juve Stabia

S.S. Lazio

U.S. Lecce

S.S.C. Napoli

A.S. Roma

U.S. Salernitana 1919