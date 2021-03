UFFICIALE – Under 17, riparte il campionato: il regolamento del torneo

Dopo uno stop che dura precisamente dal 4 ottobre 2020, con il Napoli che vinse contro il Cosenza per 1-0, a metà aprile ripartirà il campionato Under 17. Cambiano le carte in tavola, con una formula particolare, di seguito tutte le novità del torneo:

NUOVA FASE – Il campionato Under 17 si articolerà in tre fasi successive: Gironi Eliminatori (gare di andata e ritorno all’italiana), Quarti di Finale a gara unica e una Fase Finale a 4 con semifinale e finale a gara unica. Le 40 squadre sono suddivise in 8 gironi da 5 squadre ciascuno: in caso di parità in classifica tra due squadre, si calcolano gli scontri diretti, successivamente per importanza, la differenza reti negli scontri diretti, e la differenza reti ottenuta in Campionato.

FASE FINALE – Al termine dei gironi si qualificheranno solo le prime due squadre, che andranno a comporre il tabellone. Le gare si disputeranno in casa delle squadre con il miglior piazzamento in graduatoria (miglior prima clasificata, eccetera). Le gare avranno inizio alle ore 15, potendole disputare anche il sabato pomeriggio o la domenica mattina, salvo richieste di rinvio con i match che dovranno essere recuperati entro e non oltre il martedì precedente alla gara.

GIRONI – Saranno 7 i gironi del “nuovo” campionato Under 17, con il Napoli che sfiderà i pari età di Ascoli, Pescara, Benevento e Frosinone.