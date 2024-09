UFFICIALE – Venezia, arriva l’ex Napoli Giuseppe Bevilacqua

Nuova avventura per Giuseppe Bevilacqua, che ha firmato con il Venezia come collaboratore responsabile per lo scouting. Per il tecnico un passato anche nel settore giovanile del Napoli. Un bel traguardo per l’allenatore, che avrà dunque modo di esprimersi lontano da Napoli con un’opportunità di alto profilo. E’ arrivato anche il comunicato-saluto del Centro Ester: “Siamo lieti di annunciare che il nostro Direttore Tecnico, Giuseppe Bevilacqua, è ufficialmente entrato a far parte del team del Venezia Calcio, uno dei club più prestigiosi di Serie A, in qualità di collaboratore responsabile per lo scouting. Questo nuovo incarico rappresenta un’importante riconoscimento delle competenze e della dedizione che Giuseppe ha dimostrato nel suo percorso professionale“.