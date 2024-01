Ugolini: “Match con la Salernitana sarà decisivo, la Supercoppa arriva al momento giusto”

In diretta su Sky Sport 24, il giornalista Massimo ugolini ha parlato del momento del Napoli, analizzando le mosse della società:

“La supercoppa arriva paradossalmente nel momento migliore. Il Napoli deve tornare a segnare. Stanno mancando Raspadori e Simeone che lo scorso anno senza Osimhen sono stati decisivi. In questo momento la squadra è in ritiro. Un ritiro scelto dal Presidente come ultima spiaggia. La società le sta provando tutte, in campo e sul mercato. La partita con la Salernitana sarà decisiva per non perdere il treno Champions”.