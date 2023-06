Ugolini: “Rudi Garcia pista concreta, al pari di Italiano e Thiago Motta”

Massimo Ugolini ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, dove ha commentato le voci di mercato in merito al nuovo allenatore del Napoli. Di seguito le parole del giornalista di Sky Sport:

“C’è il grande rischio di perdere Kim, la sensazione è questa ma al momento la clausola non è stata ancora pagata. E’ una situazione in evoluzione, sulla base di una cifra vicina ai 60 milioni che potrebbe portare una grande plusvalenza per il Napoli. In caso di addio andrà poi trovato il sostituto, che andrà concordata sinergicamente con il nuovo allenatore. Al momento sul tavolo del presidente ci sono più opzioni che andranno poi sottoposte al successore di Spalletti. Rudi Garcia? Di allenatori bravi ce ne sono tanti in giro, ma non credo che ne siano 40 sulla lista di ADL. Rudi Garcia è un profilo spendibile che piace da tempo a De Laurentiis, conosce il campionato italiano essendo stato alla Roma e dunque è profilo percorribile al pari dei vari Italiano o Thiago Motta. Sarri? Nel calciomercato non si può esprimere nulla categoricamente, ma tutto lascia pensare che Sarri abbia abbracciato il progetto Lazio e vorrà andare avanti”.