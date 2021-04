Ulivieri: “Ho visto un grande match in Napoli-Lazio. Su Gattuso dico…”

Ai microfoni di Radio Marte l’ex tecnico e presidente dell’AIAC Renzo Ulivieri ha rilasciato le seguenti dichiarazioni:

“Napoli-Lazio? Partita di grande calcio con grandi gol, quindi un quadro completo. Gattuso demonizzato? Per me che vivo da fuori questa cosa è ancora più incomprensibile. La gente ha cambiato idea, per noi allenatori ovviamente contano molto i risultati del momento. Il Napoli ha fatto calcio innovativo e ad alti livelli, con momenti di forma più scadenze dovuti a fattori esterni e assenze. La squadra non ha raccolto quanto doveva raccogliere. Corsa Champions League? Mi viene da pensare a quelli che volevano inventare una soluzione diversa alla coppa e toglierci la bellezza di queste ultime giornate. Sono stati sia sfigati che poco illuminati”.

Poi prosegue:“Superlega? Sanzioni per queste società? La penso come Gravina: sanzionare per un’idea, per quanto malsana, non va bene. Non è un tentativo di illecito”