Ulivieri: “Spalletti ha tutto per portare lo scudetto a Napoli”

Renzo Ulivieri, presidente dell’AIAC, è intervenuto sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli rilasciando alcune dichiarazioni: “Spalletti ha tutto per portare lo scudetto a Napoli. Il momento cruciale è stato quel gol all’ultimo secondo contro la Lazio. Quest’anno le piccole squadre, quando trovano le grandi, vanno a casa loro e vincono, prima non era sempre così. Per chi è tifoso, un campionato di questo genere è più affascinante. Il campionato non lo vince una singola persona, lo vincono tutti: squadra, allenatore, società e tifosi”.